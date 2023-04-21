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Спецслужбы Украины планировали подорвать мэра Горловки

21 апреля 2023 06:56
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Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в ДНР со стороны СБУ. Украинские спецслужбы планировали покушение на мэра Горловки Приходько, информирует РИА Новости. 

Приходько отметил, что планировалось использовать взрывчатку. Причем в таком количестве, что в числе пострадавших при теракте были бы и работники мэрии, и люди, проживающие в соседнем доме. В УФСБ по ДНР рассказали, что предполагаемый исполнитель преступления был завербован спецслужбами Украины для сбора данных о расположении и перемещении российских военных на территории Горловки и Енакиево. 
В марте текущего года ему была поставлена задача следить за мэром Горловки Приходько, в это время злоумышленник уже находился под наблюдением сотрудников Федеральной службы безопасности. 

Совершить теракт исполнитель не смог. При попытке собрать взрывное устройство в одном из нежилых зданий, оно сдетонировало у него в руках. 

# Международная политика # Иван Приходько

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