Минобороны РФ: взрыв в Белгороде произошёл из-за нештатного схода боеприпаса с СУ-34

В результате взрыва в Белгороде повреждения получили жилые строения, погибших нет. В оборонном ведомстве РФ проинформировали, что ЧП связано с нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, пишет РИА Новости.

Нештатный сход боеприпаса случился вечером в четверг, 20 апреля. Глава Белгородской области Гладков сообщил, что пострадали 2 человека. Ранее он проинформировал о взрыве в региональном центре, после чего появилась воронка радиусом двадцать метров. По его словам, повреждения получили окна в жилом доме, который расположен в близости от места чрезвычайного происшествия. Взрывная волна также задела несколько транспортных средств и столб линии электропередачи.