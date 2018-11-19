Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телеобращения, что займёт пост министра обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом он сохранит и должность премьер-министра.

Другие кандидатуры, среди которых экс-замминистра обороны и министр образования, были отвергнуты. Напомним, Министерство обороны осталось без руководителя 14 ноября, когда Авигдор Либерман подал в отставку.