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Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

19 ноября 2018 19:34
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Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телеобращения, что займёт пост министра обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом он сохранит и должность премьер-министра.

Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля-1

Другие кандидатуры, среди которых экс-замминистра обороны и министр образования, были отвергнуты. Напомним, Министерство обороны осталось без руководителя 14 ноября, когда Авигдор Либерман подал в отставку.

Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля-4

Произошло это на следующий день после того, как кабинет министров Израиля согласился на перемирие с ХАМАС в секторе Газа.

# Международная политика # Фотофакт

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