Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС

Новости мира.Тысячи мигрантов замерзают на границе Хорватии, а также Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ожидании разрешения на въезд в ЕС переселенцы проводят в палаточных городках недели, а порой и месяцы.