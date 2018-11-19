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Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС

19 ноября 2018 19:31
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Новости мира.Тысячи мигрантов замерзают на границе Хорватии, а также Боснии и Герцеговины,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ожидании разрешения на въезд в ЕС переселенцы проводят в палаточных городках недели, а порой и месяцы.

Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС-1

С наступлением холодов ситуация усугубилась. Отопления и горячей воды нет. Чтобы поесть или выпить чашку горячего чая, людям приходится рассчитывать на помощь гуманитарных организаций. С начала года через боснийскую территорию прошли около 20 тысяч мигрантов.

Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС-4

# Международная политика # Фотофакт

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