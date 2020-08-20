У берегов Гаити затонуло судно, погибли 14 человек

Новости Гаити. У берегов Гаити потерпело крушение небольшое судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, погибли 14 человек.
Новости Гаити. У берегов Гаити потерпело крушение небольшое судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, погибли 14 человек.
Известно, что есть пропавшие без вести, однако точное их число пока не установлено. Спасателям удалось вытащить из воды 9 пассажиров.
Вероятнее всего, к инциденту привела перегруженность судна. В момент, когда произошло ЧП, погода была спокойной, высоких волн не наблюдалось. Полиция ведет расследование. Поисково-спасательная операция продолжается.