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У берегов Гаити затонуло судно, погибли 14 человек

20 августа 2020 10:54
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Новости Гаити. У берегов Гаити потерпело крушение небольшое судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, погибли 14 человек.  

У берегов Гаити затонуло судно, погибли 14 человек-1

Известно, что есть пропавшие без вести, однако точное их число пока не установлено. Спасателям удалось вытащить из воды 9 пассажиров.   

У берегов Гаити затонуло судно, погибли 14 человек-4

Вероятнее всего, к инциденту привела перегруженность судна. В момент, когда произошло ЧП, погода была спокойной, высоких волн не наблюдалось. Полиция ведет расследование. Поисково-спасательная операция продолжается.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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