У берегов Африки пропал Индийский танкер: на борту были 22 моряка

Танкер перевозил 13,5 тысяч тонн топлива на общую сумму 8,1 миллиона долларов. Официальные лица предполагают, что корабль мог быть захвачен в целях получения выкупа за моряков или присвоения топлива.

По сведениям телеканала NDTV, корабль Marine Express встал на якорь у берегов Западной Африки в Котону. 1 февраля в полтретьего ночи судно пропало.

Новости Индии. 31 января перестал выходить на связь индийский танкер с экипажем из 22 человек.

Высокопоставленный индийский чиновник советует не спешить с выводами. Он утверждает, что пока судно не будет найдено, не следует предполагать нападение пиратов или угон.

Ведутся поиски пропавшего танкера. Министерство судоходства Индии обратилось с просьбой о помощи к профильным ведомствам в Бенине и Нигерии. Также в поисках задействованы Нигерийский военно-морской флот и береговая охрана.

В конце января в Океании пропал паром.