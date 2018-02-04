Прямой эфир

У берегов Африки пропал Индийский танкер: на борту были 22 моряка

04 февраля 2018 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. 31 января перестал выходить на связь индийский танкер с экипажем из 22 человек.

По сведениям телеканала NDTV, корабль Marine Express встал на якорь у берегов Западной Африки в Котону. 1 февраля в полтретьего ночи судно пропало.

Танкер перевозил 13,5 тысяч тонн топлива на общую сумму 8,1 миллиона долларов. Официальные лица предполагают, что корабль мог быть захвачен в целях получения выкупа за моряков или присвоения топлива.

У берегов Африки пропал Индийский танкер: на борту были 22 моряка -1

Фото: mid-day.com

Высокопоставленный индийский чиновник советует не спешить с выводами. Он утверждает, что пока судно не будет найдено, не следует предполагать нападение пиратов или угон.

Ведутся поиски пропавшего танкера. Министерство судоходства Индии обратилось с просьбой о помощи к профильным ведомствам в Бенине и Нигерии. Также в поисках задействованы Нигерийский военно-морской флот и береговая охрана.

В конце января в Океании пропал паром.

На борту находилось 50 человек – здесь подробнее.

# Пропавшие люди

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 150 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за сильных снегопадов
04 февраля 2018 14:59

Почти 150 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за сильных снегопадов

Исследователи США пришли к выводу, что излучение смартфонов не наносит существенного вреда
04 февраля 2018 13:58

Исследователи США пришли к выводу, что излучение смартфонов не наносит существенного вреда

В Венеции приостановили катания на гондолах из-за обмеления каналов
04 февраля 2018 12:20

В Венеции приостановили катания на гондолах из-за обмеления каналов