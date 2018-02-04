В Венеции приостановили катания на гондолах из-за обмеления каналов

Новости Италии. В Венеции из-за обмеления каналов приостановили катания на гондолах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти бьют тревогу, ведь ситуация угрожает туристическому бизнесу. Гондолы как-никак один из наиболее узнаваемых символов региона. Но сейчас многие из них лежат на илистом дне каналов или пришвартованы к набережным.