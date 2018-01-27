Прямой эфир

В Океании бесследно пропал паром с 50 пассажирами

27 января 2018 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Международная поисково-спасательная операция развернулась в Океании, в предположительном квадрате исчезновения пассажирского парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Океании бесследно пропал паром с 50 пассажирами-1

На борту судна было более 50 человек, и все они бесследно пропали.

Пока нет ни одной догадки, что могло произойти с паромом. Он должен был прибыть в Кирибати еще неделю назад, однако с тех пор о нем ничего неизвестно.

# Пропавшие люди # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение «Талибан»
27 января 2018 14:23

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение «Талибан»

Погибли 40 человек: смертник взорвал бомбу в дипломатическом квартале Кабула
27 января 2018 12:26

Погибли 40 человек: смертник взорвал бомбу в дипломатическом квартале Кабула

В центре Баку произошёл взрыв из-за утечки газа
27 января 2018 09:34

В центре Баку произошёл взрыв из-за утечки газа