В Океании бесследно пропал паром с 50 пассажирами

Новости мира. Международная поисково-спасательная операция развернулась в Океании, в предположительном квадрате исчезновения пассажирского парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту судна было более 50 человек, и все они бесследно пропали.

Пока нет ни одной догадки, что могло произойти с паромом. Он должен был прибыть в Кирибати еще неделю назад, однако с тех пор о нем ничего неизвестно.