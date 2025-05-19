1 июня пройдёт второй тур президентских выборов в Польше

Второму туру президентских выборов в Польше быть. Местные СМИ опубликовали первые итоги голосования. В лидерах – Тшасковский и Навроцкий, но, по данным экзитпола, разрыв между политиками минимальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский набрал 30,8 % голосов избирателей, а оппозиционер Кароль Навроцкий – 29,1 %. С новым лидером поляки определяются на фоне бесконечных скандалов. Так, зампредседателя одного из участковых избиркомов уволили сразу после того, как она официально сообщила о многочисленных нарушениях в работе комиссии – сломанная печать на урне, бюллетени не пересчитали. Одним словом, польская демократия в действии. Будет ли избрание президента открытым и прозрачным – после таких сообщений вопрос остается открытым. Тем не менее второй тур выборов назначен 1 июня.