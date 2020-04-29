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Компания Boeing столкнулась с новыми проверками из-за производственных проблем на заводах

29 апреля 2020 20:47
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Новости США. Расследованием занялось Министерство юстиции США совместно с Федеральным управлением гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания Boeing столкнулась с новыми проверками из-за производственных проблем на заводах-1

Инспекторы выяснили, что на сборочной линии самолета 737 MAX плохо выполняются требования в процессе контроля качества. В связи с этим ведомства считают целесообразным усилить государственный контроль за производством корпорации Boeing и ужесточить проверки качества на ее конвейерах.

Компания Boeing столкнулась с новыми проверками из-за производственных проблем на заводах-4

Таким образом, американскому производителю самолетов может грозить более серьезная правовая ответственность, чем предполагалось ранее.

# США # Фотофакт

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