Тысячи праздничных огней: на Эйфелевой башне включили рождественскую иллюминацию

Новости Франции. И последнее. Рождественскими огнями засверкала Эйфелева башня. Красоту праздничной иллюминации не уменьшает даже отсутствие снега в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. И последнее. Рождественскими огнями засверкала Эйфелева башня. Красоту праздничной иллюминации не уменьшает даже отсутствие снега в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гигантские «ледяные» кристаллы и деревья, сияющие тысячами лампочек – сфотографироваться на их фоне можно будет до 18 февраля.
А вот фото самой башни ночью по-прежнему под запретом – из-за авторских прав на подсветку достопримечательности.