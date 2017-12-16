Тысячи праздничных огней: на Эйфелевой башне включили рождественскую иллюминацию

Новости Франции. И последнее. Рождественскими огнями засверкала Эйфелева башня. Красоту праздничной иллюминации не уменьшает даже отсутствие снега в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантские «ледяные» кристаллы и деревья, сияющие тысячами лампочек – сфотографироваться на их фоне можно будет до 18 февраля.