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Тысячи праздничных огней: на Эйфелевой башне включили рождественскую иллюминацию

16 декабря 2017 16:13
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Новости Франции. И последнее. Рождественскими огнями засверкала Эйфелева башня. Красоту праздничной иллюминации не уменьшает даже отсутствие снега в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи праздничных огней: на Эйфелевой башне включили рождественскую иллюминацию-1

Гигантские «ледяные» кристаллы и деревья, сияющие тысячами лампочек – сфотографироваться на их фоне можно будет до 18 февраля.

Тысячи праздничных огней: на Эйфелевой башне включили рождественскую иллюминацию-3

А вот фото самой башни ночью по-прежнему под запретом –  из-за авторских прав на подсветку достопримечательности.

Тысячи праздничных огней: на Эйфелевой башне включили рождественскую иллюминацию-5

Тысячи праздничных огней: на Эйфелевой башне включили рождественскую иллюминацию-7

Тысячи праздничных огней: на Эйфелевой башне включили рождественскую иллюминацию-9

# Достопримечательности Франции # Фотофакт

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