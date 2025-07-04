Нещадим о впечатлениях туристов на День независимости: они были в восторге. Они приехали к нам по зову сердца

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень много вчера было россиян, очень много вчера было гостей нашей страны, нашей столицы, и даже адекватная нормальная диаспора.

Дарья Нещадим, корреспондент телеканала ОНТ:

Правда, много туристов, я подтверждаю как человек, который в этот день работал.

Григорий Азаренок:

Ты работала на главных площадках, расскажи, что за атмосфера, как это было, какая звучала музыка, что люди?

Дарья Нещадим:

Очень приятно. Я вообще люблю работать в праздники. Это всегда ярко, это всегда с энергетикой, которую ты хочешь, не хочешь, но ты подхватываешь, потому что находишься вот в этом поле. И работа реально в праздник, в кайф, удовольствие. И позволяет, конечно, прикоснуться к этим впечатлениям, узнать где-то подробнее то, чего ты, возможно, не заметил, не прочувствовал. А через других людей, через разные мнения это все отлично передается.

Про туристов. Действительно, еще до начала, когда все начали подтягиваться. Я работала, где была кульминация нашего всего торжества – стела «Минск – город-герой» на проспекте Победителей. И были россияне (регионы не перечисляю). Там вообще много. И все в абсолютном восторге. У них столько эмоций, впечатлений, которые успели даже не только Минск посмотреть. Говорят: нам так интересно. Мы съездили в Новогрудок, мы были там, хочется узнать больше историю, вы такие молодцы. Восторгаются. Латыши были. Они не знали, что у нас праздник – День Независимости. То есть эти даты для кого-то совпали, кто-то ехал специально, чтобы увидеть именно в цвете так вот ярко Минск. Для кого-то это оказалось случайностью. Но прекрасной случайностью. Они были в восторге! Потому что шли тоже, говорят, по зову сердца. То есть кто-то читал программку, а кто-то просто на музыку, на то, где больше людей.

Это же такая еще история про безопасность. Когда все идут, значит, там классно, там весело. Действительно, говорят, вообще не разочарованы, не прогадали.

И знаешь, что было? Мне запомнилась девушка, причем она сама как-то видела меня с микрофоном, подошла чем-то интересоваться, танцевать нам на камеру. Она была со своими родственниками. И она не живет в Беларуси лет, наверное, лет семь. И уехала куда-то в Америку, какой-то остров. И говорит: «Вот приехала спустя столько лет». Слёзы просто по пути из аэропорта наворачивались. И когда я ее спросила, почему скучали, особенно, она говорит, по людям, по вот этим улыбкам, по вот этой теплоте. То есть действительно, как говорят, что страна – это люди, которые ее делают, задают атмосферу, ценности, традиции. И куда бы человек ни уехал, сколько бы лет ни прошло, все-таки дом есть дом, Родина. И вот так ее тянет. Она детей сюда своих привезла. То есть я полагаю, что там семейная такая история. Почему она уехала.