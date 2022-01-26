Тысячи людей собрались у Верховной рады. В Киеве проходит очередная акция протеста предпринимателей

Новости Украины. В Киеве началась очередная акция протеста предпринимателей. Тысячи людей вновь собрались у Верховной рады, требуя отмены скандального закона о налогообложении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению участников митинга, его требования просто уничтожат их бизнес.

Демонстранты заверили, что сегодня, 26 января, не будут предпринимать активных действий. Им запретили возводить сцену и подогнать машину с громкоговорителем. Сейчас обстановка в центре города довольно спокойная. Но вчерашняя акция также начиналась мирно, но закончилась попыткой штурма здания рады, жесткими столкновениями с полицией и многочисленными задержаниями.