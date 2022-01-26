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Тысячи людей собрались у Верховной рады. В Киеве проходит очередная акция протеста предпринимателей

26 января 2022 14:00
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Новости Украины. В Киеве началась очередная акция протеста предпринимателей. Тысячи людей вновь собрались у Верховной рады, требуя отмены скандального закона о налогообложении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению участников митинга, его требования просто уничтожат их бизнес.

Демонстранты заверили, что сегодня, 26 января, не будут предпринимать активных действий. Им запретили возводить сцену и подогнать машину с громкоговорителем. Сейчас обстановка в центре города довольно спокойная. Но вчерашняя акция также начиналась мирно, но закончилась попыткой штурма здания рады, жесткими столкновениями с полицией и многочисленными задержаниями.

Тысячи людей собрались у Верховной рады. В Киеве проходит очередная акция протеста предпринимателей-1

Акции протеста предпринимателей начались в Киеве с конца 2020 года. Они требуют отменить решение об обязательной покупке кассовых аппаратов и оставить упрощенное налогообложение.

# Акции протеста # Фотофакт

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