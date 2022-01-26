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На Мадагаскаре как минимум 50 человек стали жертвами разрушительного шторма «Ана»

26 января 2022 11:16
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Как минимум 50 человек погибли при шторме «Ана», который обрушился на Юго-Восточную Африку. Первым под удар стихии попал Мадагаскар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сильный ветер повредил дома 60 тысяч жителей. После чего циклон молниеносно достиг Мозамбика, а затем добрался и до Малави, оставив эти страны без электричества.

На Мадагаскаре как минимум 50 человек стали жертвами разрушительного шторма «Ана»-1

Сейчас многие поселки и города отрезаны от мира, половину дорог размыло, половина оказалась под водой. На помощь людям в пострадавшие регионы направлены армия, полиция и даже военные корабли.

На Мадагаскаре как минимум 50 человек стали жертвами разрушительного шторма «Ана»-4

Власти Мадагаскара, Мозамбика и Малави еще не подсчитывали ущерб, но больше всего стихия ударила по фермерам, которые потеряли как минимум половину урожая.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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