На Мадагаскаре как минимум 50 человек стали жертвами разрушительного шторма «Ана»

Как минимум 50 человек погибли при шторме «Ана», который обрушился на Юго-Восточную Африку. Первым под удар стихии попал Мадагаскар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сильный ветер повредил дома 60 тысяч жителей. После чего циклон молниеносно достиг Мозамбика, а затем добрался и до Малави, оставив эти страны без электричества.