На Мадагаскаре как минимум 50 человек стали жертвами разрушительного шторма «Ана»
Как минимум 50 человек погибли при шторме «Ана», который обрушился на Юго-Восточную Африку. Первым под удар стихии попал Мадагаскар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сильный ветер повредил дома 60 тысяч жителей. После чего циклон молниеносно достиг Мозамбика, а затем добрался и до Малави, оставив эти страны без электричества.
Сейчас многие поселки и города отрезаны от мира, половину дорог размыло, половина оказалась под водой. На помощь людям в пострадавшие регионы направлены армия, полиция и даже военные корабли.
Власти Мадагаскара, Мозамбика и Малави еще не подсчитывали ущерб, но больше всего стихия ударила по фермерам, которые потеряли как минимум половину урожая.