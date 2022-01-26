В США снегоуборщик устроил массовое ДТП. Разбиты 40 автомобилей, 12 человек получили травмы

Новости США. В США снегоуборщик устроил массовое ДТП, в котором были разбиты 40 автомобилей, а 12 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При очистке шоссе весь убираемый снег почему-то выбрасывался на встречную полосу. Перемешанный с грязью и камнями, он летел в лобовые стекла проезжающих автомобилей. В результате на трассе образовалось месиво из врезавшихся друг в друга машин. Некоторые авто слетели с дороги и оказались в кювете. Обошлось без жертв.