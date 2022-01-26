В центре Афин в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв
Новости Греции. Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в центре Афин. Волна была такой силы, что в соседних зданиях вылетели стекла, а в некоторых повреждены фасады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу после взрыва в доме возник пожар.
Удивительно, что при таких разрушениях обошлось без жертв. Ожоги получил лишь один человек.
На месте происшествия до сих пор работают 19 пожарных, задействовано шесть спецмашин. Но пока неизвестно, что послужило причиной ЧП.