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В центре Афин в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв

26 января 2022 11:14
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Новости Греции. Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в центре Афин. Волна была такой силы, что в соседних зданиях вылетели стекла, а в некоторых повреждены фасады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу после взрыва в доме возник пожар.

В центре Афин в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв-1

Удивительно, что при таких разрушениях обошлось без жертв. Ожоги получил лишь один человек.

В центре Афин в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв-4

На месте происшествия до сих пор работают 19 пожарных, задействовано шесть спецмашин. Но пока неизвестно, что послужило причиной ЧП.

# Взрыв # Фотофакт

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