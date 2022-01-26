В центре Афин в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв

Новости Греции. Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в центре Афин. Волна была такой силы, что в соседних зданиях вылетели стекла, а в некоторых повреждены фасады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу после взрыва в доме возник пожар.

Удивительно, что при таких разрушениях обошлось без жертв. Ожоги получил лишь один человек.