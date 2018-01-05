«Ты любовь всей моей жизни»: самая волосатая девушка в мире вышла замуж

Новости Таиланда. 17-летняя Супатра Сасупфан из Таиланда вышла замуж. Девушка известна тем, что в 2010 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый волосатый подросток в мире.

По информации Metro, у Супатры синдром Амбраса, который вызывает активный рост волос на всём теле, кроме ладоней и ступней. Его ещё называют «синдром оборотня». Он настолько редкий, что со средних веков наблюдался всего у 50 человек.

«Я не чувствую себя какой-то другой, и в школе у меня много друзей. Мои волосы делают меня особенной», – говорила девушка ранее.