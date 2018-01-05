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«Ты любовь всей моей жизни»: самая волосатая девушка в мире вышла замуж

05 января 2018 11:07
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Новости Таиланда. 17-летняя Супатра Сасупфан из Таиланда вышла замуж. Девушка известна тем, что в 2010 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый волосатый подросток в мире.

По информации Metro, у Супатры синдром Амбраса, который вызывает активный рост волос на всём теле, кроме ладоней и ступней. Его ещё называют «синдром оборотня». Он настолько редкий, что со средних веков наблюдался всего у 50 человек.

«Я не чувствую себя какой-то другой, и в школе у меня много друзей. Мои волосы делают меня особенной», – говорила девушка ранее.

«Ты любовь всей моей жизни»: самая волосатая девушка в мире вышла замуж-1

Фото: AsiaWire 

После свадьбы молодая жена рассказала о том, как сильно любит своего мужа.

Супатра Сасупфан:
Ты не просто моя первая любовь, ты любовь всей моей жизни.

В России живёт девушка, которая не стригла волосы 13 лет.

Британские издания называют ее русской Рапунцель – здесь подробнее.

# Рекорды # Супатра Сасупфан

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