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Туристы отказываются от поездок в США из-за политики Трампа

28 марта 2025 08:27
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Миграционная политика Дональда Трампа заставляет туристов отказываться от поездок в США. По данным СМИ, они меняют планы из-за ужесточенных визовых требований, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Туристы отказываются от поездок в США из-за политики Трампа-2

Ситуация также усугубляется на фоне сообщений о массовых задержаниях иностранных туристов и держателей грин-карт на границе. Тем временем аналитики прогнозируют, что в 2025 году въездной туризм в Соединенные Штаты сократится на 5 %, что приведет к потерям экономики примерно на 18 миллиардов долларов. Уже наблюдается спад числа туристов из Канады. В феврале их стало меньше практически на четверть.

# Туризм # Дональд Трамп # США # политика США

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