Туристы отказываются от поездок в США из-за политики Трампа

Ситуация также усугубляется на фоне сообщений о массовых задержаниях иностранных туристов и держателей грин-карт на границе. Тем временем аналитики прогнозируют, что в 2025 году въездной туризм в Соединенные Штаты сократится на 5 %, что приведет к потерям экономики примерно на 18 миллиардов долларов. Уже наблюдается спад числа туристов из Канады. В феврале их стало меньше практически на четверть.