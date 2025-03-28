Туристы отказываются от поездок в США из-за политики Трампа

Миграционная политика Дональда Трампа заставляет туристов отказываться от поездок в США. По данным СМИ, они меняют планы из-за ужесточенных визовых требований, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Миграционная политика Дональда Трампа заставляет туристов отказываться от поездок в США. По данным СМИ, они меняют планы из-за ужесточенных визовых требований, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация также усугубляется на фоне сообщений о массовых задержаниях иностранных туристов и держателей грин-карт на границе. Тем временем аналитики прогнозируют, что в 2025 году въездной туризм в Соединенные Штаты сократится на 5 %, что приведет к потерям экономики примерно на 18 миллиардов долларов. Уже наблюдается спад числа туристов из Канады. В феврале их стало меньше практически на четверть.