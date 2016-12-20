Туристы Берлина не могут прийти в себя после теракта

Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом. 12 человек убил и 50 покалечил выходец с ближнего востока, попросивший в Германии убежища.

Накануне вечером молодой человек захватил автомобиль и направил его в толпу на рождественской ярмарке,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В местной полиции заявили, что среди жертв есть иностранцы. Берлин почти на осадном положении. Полиция и спецслужбы проводят сразу несколько операций.

Посольство Беларуси отслеживает ситуацию ежеминутно.

На данный момент информации о том, что в числе пострадавших есть наши соотечественники – не подтверждается. Однако место это довольно популярное у иностранцев,

и на рождество в Берлин приехало много туристов.

Многие из них видели происходящее своими глазами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Волков:

Сначала даже было не понятно, где это произошло – на Востоке, на Западе. Когда стало ясно, что это совсем рядом было довольно не по себе. Было не понятно, что это – наезд грузовика или теракт, сколько жертв и вообще, что произошло. Следили за новостями, сообщали родным, что с нами все в порядке.

Хроника событий здесь.