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Туристы Берлина не могут прийти в себя после теракта

20 декабря 2016 17:05
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Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом. 12 человек  убил и 50 покалечил выходец с ближнего востока, попросивший в Германии убежища.

Накануне вечером молодой человек захватил автомобиль и направил его в толпу на рождественской ярмарке,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В местной полиции заявили, что среди жертв есть иностранцы. Берлин почти на осадном положении. Полиция и спецслужбы проводят сразу несколько операций.

Посольство Беларуси отслеживает ситуацию ежеминутно.

На данный момент информации о том, что в числе пострадавших есть наши соотечественники – не подтверждается. Однако место это довольно популярное у иностранцев,

и на рождество в Берлин приехало много туристов.

Многие из них видели происходящее своими глазами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Волков:
Сначала даже было не понятно, где это произошло – на Востоке, на Западе. Когда стало ясно, что это совсем рядом было довольно не по себе. Было не понятно, что это – наезд грузовика или теракт, сколько жертв и вообще, что произошло. Следили за новостями, сообщали родным, что с нами все в порядке.  

Хроника событий здесь.

# Теракт в Берлине

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