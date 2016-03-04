Туристический бизнес Египта оживает: на курорт прибыли первые туристы спустя 4 месяца

Новости Египта. Туристический бизнес Египта может вскоре ожить. На курорт Шарм-эль-Шейх прибыл самолет с туристами из Италии. Этот рейс стал первым спустя 4 месяца после трагедии с российским лайнером в небе над Синаем.

Итальянское воздушное судно доставило на курорт 167 туристов. Для страны пирамид это стало настоящим событием. На него уже отреагировали в министерстве туризма, заявив, что надеются на возобновление полётов и из других стран. Уже известно, что в мае здесь ждут путешественников из Великобритании.

Добавлю, после трагедии с российским лайнером над Синайским полуостровом, которая произошла 31 октября прошлого года, туристическая отрасль Египта потеряла более одного миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.