Наводнение в Перу: более 5 тысяч человек вынужденно покинули свои дома

Новости Перу. Проливные дожди в Перу вызвали наводнение, которое привело к многочисленным оползням. Как минимум пять человек погибли, еще более пяти тысяч – покинули свои дома. Четыре человека скончались в нелегальной шахте, выход из которой завалило камнями и землей. Еще один человек не смог выбраться из реки, которая вышла из берегов, и утонул.

Дожди размыли около двухсот километров дорог. Синоптики не утешают, к концу недели может стать еще хуже. Всего с конца прошлого года, непогода привела к гибели 11 человек. В это время в Перу как раз начался сезон дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.