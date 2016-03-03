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У побережья Аргентины массово гибнут дельфины

03 марта 2016 11:10
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Новости Аргентины. У побережья Аргентины массово гибнут дельфины. На пляжах Буэнос-Айреса за несколько дней найдено более 20 мертвых касаток. Причем, все одного вида – францисканские.

Ученые собирают туши, чтобы исследовать их и найти объяснение загадочной массовой гибели дельфинов. Отмечается, что на телах всех морских млекопитающих есть следы от рыболовных сетей.

Рост смертности францисканских дельфинов вызывает опасения у ученых. Если животные будут погибать с такой скоростью, то вид исчезнет в течение 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Животные

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