Новости Аргентины. У побережья Аргентины массово гибнут дельфины. На пляжах Буэнос-Айреса за несколько дней найдено более 20 мертвых касаток. Причем, все одного вида – францисканские.

Ученые собирают туши, чтобы исследовать их и найти объяснение загадочной массовой гибели дельфинов. Отмечается, что на телах всех морских млекопитающих есть следы от рыболовных сетей.

Рост смертности францисканских дельфинов вызывает опасения у ученых. Если животные будут погибать с такой скоростью, то вид исчезнет в течение 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.