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Турецкие силовики застрелили террористок, напавших на полицейский участок

03 марта 2016 12:49
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Новости Турции. Турецкие силовики застрелили двух женщин, напавших на полицейский участок в Стамбуле.

Напомним, террористки совершили атаку на участок в четверг утром.

Женщины использовали огнестрельное оружие и бросили в здание несколько гранат. Здесь подробности.

После чего женщины попытались скрыться, но были заблокированы в одном из жилых зданий, расположенных неподалеку. Район, где все произошло, полностью перекрыли. Жильцов дома, где спрятались экстремистки, в срочном порядке эвакуировали.

Место проведения спецоперации контролировалось с воздуха.

Полицейские предложили подозреваемым сдаться. Не получив ответа, спецназ пошел на штурм, в ходе которого две женщины были убиты.

Личности террористок и организация, членами которой они являлись, устанавливаются.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на губернатора Стамбула, в перестрелке ранения получили двое полицейских.

# Теракт

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