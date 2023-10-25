Литва выразила протест России из-за демонтажа памятного знака епископу Рейнису

Литва выразила протест России из-за демонтажа в городе Владимир РФ памятного знака, установленного в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса (1884-1953), пишет ТАСС со ссылкой на МИД балтийской республики.

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Елкина, которому передали ноту протеста в связи с произошедшим. Также в МИД Литвы потребовали восстановить мемориальную доску в честь архиепископа.

Рейнис занимался не только церковной, но и политической деятельностью. Так в 1925 году он начал занимать пост министра иностранных дел Литвы. Далее во время военного переворота 1926 года произошла смена власти, а его дипломатическая карьера была прекращена. А 1947 году архиепископа арестовали советские органы государственной безопасности. В 1953 году Мечисловас Рейнис скончался в тюрьме, которая находилась в городе Владимир. На кладбище города был установлен памятный знак с указанием биографических сведений Рейниса, а также его годы жизни.