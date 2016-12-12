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Турция и Израиль пробуют возобновить дипломатические отношения

12 декабря 2016 19:03
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Новости Израиля. Дипотношения возобновляют Турция и Израиль. Первый за шесть лет посол Турции в Израиле вручил верительные грамоты президенту еврейского государства.

Такой шаг говорит о том, что страны готовы преодолеть кризис в отношениях, который тянется с 2010 года.

Тогда израильский спецназ захватил паром, который пытался прорвать блокаду сектора газа.

Во время той операции погибли 9 граждан турецкой республики.

И с тех пор государства свернули сотрудничество, а на частоте дипотношений наметилось радиомолчание.

Однако пик кризиса преодолен. И приветствие посла Турции на земле обетованной – завершающий штрих в налаживании диалога и сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международная политика

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