1 мая в Армении состоятся выборы нового премьер-министра: кто претендует?

Новости Армении. В стране в ожидании выборов нового премьер-министра. Голосование в парламенте назначено на 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что Никол Пашинян, оппонент правящей Республиканской партии, уже официально выдвинут кандидатом на пост премьера. Свои голоса за него готовы отдать три из четырёх фракций парламента. Будет ли республиканская партия Армении, которая на данный момент является правящей, выдвигать своего кандидата пока не известно.