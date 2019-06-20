Тройная авария в Таиланде: погиб человек, пострадали ещё 13

Новости Таиланда. В результате ДТП в провинции Краби на юге Таиланда погиб один человек. Еще 13 с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В результате ДТП в провинции Краби на юге Таиланда погиб один человек. Еще 13 с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дороге не смогли разъехаться три транспортных средства. Легковое авто врезалось в кузов пикапа, который совершал перестроение, а в них следом въехал автобус. Правоохранители устанавливают виновника инцидента.