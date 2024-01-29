FT: в ЕС хотят подорвать экономику Венгрии из-за отказа помогать Украине

Евросоюз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не отменит свое вето на помощь Киеву, сообщает Financial Times. В декабре этого года Венгрия заблокировала повышение бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 млрд евро на помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Брюссель разработал стратегию, направленную на «экономические слабости» Венгрии и на то, чтобы вызвать крах уверенности инвесторов, если страна не изменит своей позиции. Без фондов ЕС компании могут оказаться менее заинтересованы в инвестициях, что приведет к увеличению дефицита венгерского бюджета. Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что страна предложила компромисс, который позволит разблокировать средства для Украины, если Будапештку будет дано право изменить решение в более поздние сроки.