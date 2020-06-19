Три вакцины от коронавируса допустят к заключительной фазе клинических испытаний
Новости мира. Три вакцины от коронавируса в ближайшее время допустят к заключительной фазе клинических испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Только после завершения этого этапа станет понятно, насколько вакцина эффективна и безопасна.
В случае успеха к концу года на рынке могут появиться сотни миллионов доз одного или нескольких препаратов.
NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом
Помимо этого, в ВОЗ призывают уже сейчас определить, кто первым получит прививку. В приоритетный список предлагают отнести тех, кто находится на передовой в борьбе с пандемией и подвергается наибольшему риску. Среди них – сотрудники службы скорой помощи, медики, правоохранители, работники продуктовых магазинов и санитарных служб.
По мнению экспертов, одними из первых получить вакцину должны также пожилые люди и те, кто страдает такими заболеваниями, как диабет, гипертония и деменция.