Три вакцины от коронавируса допустят к заключительной фазе клинических испытаний

Новости мира. Три вакцины от коронавируса в ближайшее время допустят к заключительной фазе клинических испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Только после завершения этого этапа станет понятно, насколько вакцина эффективна и безопасна.

В случае успеха к концу года на рынке могут появиться сотни миллионов доз одного или нескольких препаратов.

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