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NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом

19 июня 2020 08:47
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Новости США. NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ракету с марсоходом американское космическое агентство планирует запустить 20 июля.

NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом-1

Помимо своей основной миссии – сбора образцов грунта, а также поиска возможных следов жизни на планете – устройство доставит небольшую памятную табличку, символизирующую бесценный вклад медиков в борьбе против пандемии. На ней изображен земной шар и жезл, вокруг которого обвивается змея.

NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом-4

NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом-6

NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом-8

Ожидается, что посадку в кратере Езеро на экваторе Красной планеты марсоход осуществит 18 февраля 2021 года.

# Коронавирус # Фотофакт

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