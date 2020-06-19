NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом

Новости США. NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ракету с марсоходом американское космическое агентство планирует запустить 20 июля.
Новости США. NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ракету с марсоходом американское космическое агентство планирует запустить 20 июля.
Помимо своей основной миссии – сбора образцов грунта, а также поиска возможных следов жизни на планете – устройство доставит небольшую памятную табличку, символизирующую бесценный вклад медиков в борьбе против пандемии. На ней изображен земной шар и жезл, вокруг которого обвивается змея.
Ожидается, что посадку в кратере Езеро на экваторе Красной планеты марсоход осуществит 18 февраля 2021 года.