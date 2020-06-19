Каждый пятый в США потерял работу из-за карантина. Однако Трамп рассчитывает на быстрое восстановление экономики

Новости США. В США в результате карантинных мер каждый пятый гражданин потерял работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные размещены в докладе Министерства труда страны.

Количество заявок на пособие по безработице более чем в два раза превышает рекорд почти сорокалетней давности. В мае его получали 29 миллионов человек. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране в конце года будет выше 9 %.