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В Токио начинают работать предприятия, открываются парки развлечений и ночные клубы

19 июня 2020 08:37
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Новости Японии. В Токио спустя несколько месяцев простоя возобновляют работу предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио начинают работать предприятия, открываются парки развлечений и ночные клубы-1

С 19 июня все ограничения в отношении бизнеса, введенные из-за пандемии коронавируса, отменены. Жизнь в городе возвращается в привычное русло. Открылись парки развлечений и ночные клубы. Увеличено время работы кафе, ресторанов и баров.

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В Токио начинают работать предприятия, открываются парки развлечений и ночные клубы-4

Помимо этого, теперь здесь можно проводить массовые мероприятия с участием до тысячи человек. До отмены мер разрешенное количество было в 10 раз меньше.

# Коронавирус # Фотофакт

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