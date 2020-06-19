В Токио начинают работать предприятия, открываются парки развлечений и ночные клубы

Новости Японии. В Токио спустя несколько месяцев простоя возобновляют работу предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 19 июня все ограничения в отношении бизнеса, введенные из-за пандемии коронавируса, отменены. Жизнь в городе возвращается в привычное русло. Открылись парки развлечений и ночные клубы. Увеличено время работы кафе, ресторанов и баров. В Париже заработают последние 17 станций метро, а в Чехии отменят обязательное ношение масок