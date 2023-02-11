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Иран отмечает годовщину победы Исламской революции. Поздравления направил Александр Лукашенко

11 февраля 2023 11:22
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Иранцы отмечают годовщину победы Исламской революции. На улицы Тегерана вышли тысячи людей, чтобы разделить радость главного государственного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран отмечает годовщину победы Исламской революции. Поздравления направил Александр Лукашенко-1

Традиционный парад и шествие освещают более 200 иностранных журналистов и 6,5 тысячи местных представителей СМИ. 44 года назад в стране установлена власть народа, повысившая ее авторитет как в регионе, так и вне его границ. Президент Беларуси направил поздравление лидеру Ирана Эбрахиму Раиси.

Иран отмечает годовщину победы Исламской революции. Поздравления направил Александр Лукашенко-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Ваше государство играет важную роль в регионе и во всем мире, демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях. Во все времена Беларусь оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей.

Иран отмечает годовщину победы Исламской революции. Поздравления направил Александр Лукашенко-7

В поздравлении Александр Лукашенко также отметил, что доброй традицией стали его встречи с президентом Ирана во время Совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества. Минувшей осенью в Самарканде также прошли переговоры на высшем уровне. В ближайшее время белорусский лидер рассчитывает посетить Тегеран и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток с президентом Ирана.

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# Беларусь-Иран # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Фотофакт

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