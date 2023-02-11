Иран отмечает годовщину победы Исламской революции. Поздравления направил Александр Лукашенко

Иранцы отмечают годовщину победы Исламской революции. На улицы Тегерана вышли тысячи людей, чтобы разделить радость главного государственного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционный парад и шествие освещают более 200 иностранных журналистов и 6,5 тысячи местных представителей СМИ. 44 года назад в стране установлена власть народа, повысившая ее авторитет как в регионе, так и вне его границ. Президент Беларуси направил поздравление лидеру Ирана Эбрахиму Раиси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваше государство играет важную роль в регионе и во всем мире, демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях. Во все времена Беларусь оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей.