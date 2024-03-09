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Германия готовится к войне с РФ, пишет «Политика»

09 марта 2024 09:37
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В Германии ведется подготовка к войне с Российской Федерацией, пишет РИА Новости со ссылкой на сербскую газету «Политика».

В публикации говорится, что подготовку к военным действиям ФРГ даже не скрывает. В Германии идет масштабное вложение средств в боеприпасы, транспортные средства, самолеты, ПВО, командные и контрольные системы, а также в разведывательные платформы, спутники, дроны.

В издании отмечается, что есть вероятность отправки немцами ракет большой дальности Taurus в Украину. «Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время», пишет «Политика».

# Международная политика

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