Новости Таиланда. Три человека погибли, более 70 ранены в двух крупных ДТП в Таиланде. Первая авария произошла в провинции Каласин. Проехавший на красный свет груженый пикап врезался в туристический автобус. В нем учащиеся технического училища и их преподаватели ехали на экскурсию на восточное побережье Таиланда. В столкновении погиб водитель пикапа, а все 52 человека, которые были в автобусе, получили травмы и доставлены в ближайшую больницу.

Второе ДТП произошло в соседней провинции. Там рейсовый междугородний автобус потерял управление и перевернулся. В аварии погибли два человека: беременная женщина и буддийский монах. Еще 19 пассажиров автобуса ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.