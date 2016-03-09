Очередные нападения в Израиле: неизвестные открыли огонь по автобусу, автомобилям и прохожим, ранив одного человека

Новости Израиля. В Израиле – новое нападение. В Иерусалиме двое неизвестных открыли огонь по автобусу, автомобилям и прохожим, тяжело ранив одного человека. Стрелявших удалось ликвидировать. Произошедшее полиция квалифицировала как теракт.

Тем временем, правоохранители расследуют череду нападений на прохожих. Накануне поздно вечером недалеко от Тель-Авива, в Яффе, мужчина, вооруженный ножом, устроил настоящую резню. Погиб американский турист. Еще 10 человек ранены. Среди них и несколько россиян. По предварительной информации, белорусов среди пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Вериго, первый секретарь по консульским вопросам посольства Республики Беларусь в государстве Израиль:

Мы сейчас находимся в контакте с российскими коллегами. Как только будет что-то известно, будет сообщение. Но пока каких-либо данных, которые говорили бы о том, что среди пострадавших есть белорусские граждане, у нас нет.

Кроме Яффы нападения также произошли еще в двух израильских городах. В Иерусалиме неизвестный обстрелял из автоматического оружия военнослужащих пограничной полиции. Тяжело ранены двое полицейских. А в центре Петах-Тиквы араб ножом ранил израильтянина. Мужчина получил ранение средней степени тяжести. Нападавший ликвидирован.

За последние полгода в Израиле во время террористических атак погибли 40 человек. Ранены около 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.