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Теракты в Израиле: поножовщина в двух городах и обстрел в Иерусалиме – 2 человека погибли, 15 ранены

09 марта 2016 07:12
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Новости Израиля. Серия терактов в Израиле. Накануне поздно вечером  недалеко от Тель-Авива, в Яффе, террорист, вооруженный ножом, устроил  настоящую резню. Один человек (американский турист) погиб, еще 13 человек ранены. Среди них есть россияне.

Эмили Янг, очевидец:
Я возвращалась с работы и услышала, как кто-то закричал, что здесь террористы. Я вызвала полицию, потом медицинскую помощь. Затем побежала посмотреть, что происходит, и увидела на земле человека. У него были ножевые ранения.  Я сняла пиджак и накрыла его, потом попыталась его перевернуть, чтобы посмотреть, если у него другие раны. Это было жуткое зрелище.

Нападения также произошли еще в двух израильских городах. В Иерусалиме террорист обстрелял из автоматического оружия военнослужащих пограничной полиции. Тяжело ранены двое полицейских.

А в центре Петах-Тиквы араб ножом ранил израильтянина. Нападавший ликвидирован.

Атаки произошли как раз в то время, когда в страну с визитом прибыл американский вице-президент Джо Байден. Его встреча с бывшим президентом Израиля проходила совсем недалеко от места атак в Яффе.

За последние полгода в Израиле во время террористических атак погибли 40 человек, ранены около 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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