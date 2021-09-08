Пожар в тюрьме в Индонезии: 41 человек погиб, 80 получили ожоги

Новости Индонезии. 41 человек погиб при пожаре в тюрьме в Индонезии, около 80 получили ожоги, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Но точное количество жертв еще не окончательное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул ночью в блоке, где находились более 100 человек. По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания. В полиции большое количество жертв связано и с переполненностью тюрьмы. На момент пожара в здании, рассчитанном на 1 200 человек, находились более 2 000 заключенных, которые спали.