Протесты фермеров в Польше: организаторы предупредили, что могут заблокировать дороги по всей стране

Новости Польши. В Польше очередные протесты. Фермеры на тракторах перекрыли дороги в Лодзинском воеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше очередные протесты. Фермеры на тракторах перекрыли дороги в Лодзинском воеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги, выплачиваемые аграриям за овощи и мясо, ниже рентабельных. В то же время в супермаркетах перед Рождеством цены растут. Организаторы говорят, что сегодняшняя акция – это предупреждение.
Если польские власти по-прежнему будут игнорировать требования фермеров, то после новогодних праздников аграрии заблокируют дороги по всей стране.