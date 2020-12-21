Протесты фермеров в Польше: организаторы предупредили, что могут заблокировать дороги по всей стране

Новости Польши. В Польше очередные протесты. Фермеры на тракторах перекрыли дороги в Лодзинском воеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги, выплачиваемые аграриям за овощи и мясо, ниже рентабельных. В то же время в супермаркетах перед Рождеством цены растут. Организаторы говорят, что сегодняшняя акция – это предупреждение.