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Протесты фермеров в Польше: организаторы предупредили, что могут заблокировать дороги по всей стране

21 декабря 2020 15:33
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Новости Польши. В Польше очередные протесты. Фермеры на тракторах перекрыли дороги в Лодзинском воеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Протесты фермеров в Польше: организаторы предупредили, что могут заблокировать дороги по всей стране-1

Деньги, выплачиваемые аграриям за овощи и мясо, ниже рентабельных. В то же время в супермаркетах перед Рождеством цены растут. Организаторы говорят, что сегодняшняя акция – это предупреждение.

Протесты фермеров в Польше: организаторы предупредили, что могут заблокировать дороги по всей стране-4

Если польские власти по-прежнему будут игнорировать требования фермеров, то после новогодних праздников аграрии заблокируют дороги по всей стране.

# Акции протеста # Фотофакт

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