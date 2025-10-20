Каллас назвала возможный визит Путина в Венгрию не очень приятной новостью

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным визитом лидера Российской Федерации Владимира Путина в Будапешт для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Она напомнила, что на Путина выдан ордер Международного уголовного суда, и его приезд в страну ЕС вызывает вопросы.

«Что касается Будапешта, то нет, неприятно... видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», – сказала Каллас.

Ранее Путин и Трамп провели длительный телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг Украины. Трамп заявил о намерении встретиться лично. Венгрия, в свою очередь, вышла из юрисдикции МУС, объяснив это политизацией организации.

При этом в Москве отвергают обвинения МУС, считая его решения юридически ничтожными, и не признают его полномочий.

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