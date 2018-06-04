Педро Санчес принёс присягу в качестве нового премьер-министра Испании: политик возглавил кабинет благодаря вотуму недоверия

Новости Испании. В Испании новый премьер-министр. Педро Санчес – Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии – принес присягу в качестве главы правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многом событие стало уникальным. Во-первых, Санчес – первый испанский политик, возглавивший кабинет благодаря вотуму недоверия. Кроме того, впервые в истории страны церемония состоялась без использования католических символов – Библии и распятия.

Напомним, 1 июня Конгресс депутатов объявил правительству Мариано Рахоя вотум недоверия.