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  • Педро Санчес принёс присягу в качестве нового премьер-министра Испании: политик возглавил кабинет благодаря вотуму недоверия

Педро Санчес принёс присягу в качестве нового премьер-министра Испании: политик возглавил кабинет благодаря вотуму недоверия

04 июня 2018 12:44
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Новости Испании. В Испании новый премьер-министр. Педро Санчес – Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии – принес присягу в качестве главы правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педро Санчес принёс присягу в качестве нового премьер-министра Испании: политик возглавил кабинет благодаря вотуму недоверия-1

Во многом событие стало уникальным. Во-первых, Санчес – первый испанский политик, возглавивший кабинет благодаря вотуму недоверия. Кроме того, впервые в истории страны церемония состоялась без использования католических символов – Библии и распятия.

Напомним, 1 июня Конгресс депутатов объявил правительству Мариано Рахоя вотум недоверия.

Педро Санчес принёс присягу в качестве нового премьер-министра Испании: политик возглавил кабинет благодаря вотуму недоверия-4

# Международная политика # Фотофакт

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