Трамп заявил, что Зеленский и Украина готовы пойти на сделку с Россией

Накануне избранный президент США провел трехсторонние переговоры в Париже с главами Франции и Украины. О чем общались стороны, можно лишь предполагать. Встреча была короткой, всего 20 минут. Никакого совместного заявления после тоже не последовало. Но сутки спустя Трамп все же нарушил молчание, которое можно назвать хоть каким-то итогом встречи. «Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие», – говорится в заявлении американского политика. Он также отметил, что помочь в переговорном процессе может Китай.