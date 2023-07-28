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«Они отвечают мне любовью». Жительница США 10 лет подкармливает бездомных кошек

28 июля 2023 14:30
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Новости США, Чужой беды не бывает, уверена жительница Нью-Йорка Кэй Мэйсон. Вот уже 10 лет она подкармливает бездомных кошек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они отвечают мне любовью». Жительница США 10 лет подкармливает бездомных кошек-1

Они живут под брошенными машинами, но выходят, едва слышат знакомый голос. Для Кэй они и есть семья. Детей у женщины нет, родственники живут в другом городе. Не на кого тратить деньги, признается американка.

«Они отвечают мне любовью». Жительница США 10 лет подкармливает бездомных кошек-4

Кэй Мэйсон, жительница США:
Я забочусь о бездомных кошках, а они отвечают мне любовью. Их выбросили на улицу. Это грустно. Увидев меня, они подходят, и я счастлива. Я прихожу к ним в любую погоду.

Нью-йоркские приюты для животных переполнены уже несколько десятилетий. По некоторым оценкам, на улицах мегаполиса живет около 500 тысяч кошек. Обеспечить их едой помогают зоозащитные организации и волонтеры.

# Человек и животные # Новости США # Фотофакт

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