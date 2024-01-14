Из Белого дома эвакуирован персонал из-за пропалестинских протестов

Персонал Белого дома эвакуирован из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне. Как сообщают американские информагентства, в целях предосторожности из резиденции также переместили и представителей СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошедший в субботу, 13 января, митинг за прекращение огня в секторе Газа вызвал переполох в администрации президента. Протестующие двинулись по улицам города в сторону Белого дома. Активисты пытались снести ограждения, а также закидывали правоохранителей бутылками и плюшевыми игрушками.

Похоже, что все протесты в американской столице сопровождаются противостоянием с властью. Так, из-за блокировки в нижней палате Конгресса проекта правительственного бюджета республиканцами на 2024 год многие ведомства не смогут продолжать работу в штатном режиме и будут вынуждены закрыться. Такой расклад ставит под сомнение стабильность кабинета Байдена, его рейтинг продолжает стремительно падать, отдаляя победу на следующих президентских выборах. Они состоятся в предстоящем ноябре.