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Трамп заявил, что лишь он сможет предотвратить Третью мировую войну

23 февраля 2024 10:36
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Экс-президент США Дональд Трамп заявляет, что в случае победы на президентских выборах он сможет в кратчайшие сроки урегулировать конфликт в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он объявил о своем намерении восстановить мир с помощью силы еще до своего вступления в должность президента.Также он уверен, что только может помешать началу Третьей мировой войны. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News высказал сомнения в том, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах сможет разрешить украинский конфликт.

# Международная политика

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