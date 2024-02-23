Трамп заявил, что лишь он сможет предотвратить Третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп заявляет, что в случае победы на президентских выборах он сможет в кратчайшие сроки урегулировать конфликт в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он объявил о своем намерении восстановить мир с помощью силы еще до своего вступления в должность президента.Также он уверен, что только может помешать началу Третьей мировой войны. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News высказал сомнения в том, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах сможет разрешить украинский конфликт.