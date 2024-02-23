Украина потеряла редкую бронемашину M1150 Assault Breacher в боях за Авдеевку

Российские военнослужащие уничтожили редкую инженерную бронированную машину M1150 Assault Breacher, которая была «тайно» передана из США Киеву в количестве нескольких единиц. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Forbes Дэвида Экса.

Он отмечает, что у украинской стороны есть всего лишь несколько единиц подобной техники. При этом автор указал, что одна из них уже потеряна под Авдеевкой.

Как сообщается, M1150 принадлежал 47-й специализированной бригаде ВСУ. Отмечается, что эта бригада имеет на вооружении самую новую технику, которую передало НАТО. В ноябре минувшего года Экс писал, что США «тайно» перебросили к ВСУ несколько M1150. Он подчеркивал, что этот вид машин заметили на сайте президенту Украины Владимир Зеленский.

Россия отправила ноту странам НАТО из-за поставок оружия Украине. При этом глава МИД Сергей Лавров заметил, что любой груз, поставленный Киеву, является законной целью для Российской Федерации.

