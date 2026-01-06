Почему от событий в Венесуэле страдает Китай и что за нефтяной ящик Пандоры открыл Трамп? Ответил политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
У Венесуэлы запасов нефти больше, чем у Саудовской Аравии. Вот только как ее добывать в условиях нестабильности? Что за нефтяной ящик Пандоры открыл Трамп, расскажем в «Занимательной политологии». За 30 лет добыча нефти в Венесуэле упала в 8 раз. Все это время страна находилась под санкциями штатов, и если в первые годы Чавеса страна добывала до 4 миллионов баррелей в сутки, при Мадуро было уже 2 миллиона, а после попытки госпереворота Гуайду добыча упала до 1. Сегодня добывается лишь полмиллиона, да и те нельзя вывести из-за блокады.
Трамп при этом заявил, что уже захватил венесуэльскую нефть. Но скорее, это ситуация собака на сене. Сам не гам и другому не дам. Чтобы Венесуэла была изолирована от мирового рынка. Потому что больше всего от событий в Венесуэле страдает Китай. В последние годы это был главный инвестор в венесуэльской нефтедобычи. И только у Китая, кроме США, есть НПЗ, чтобы перерабатывать венесуэльскую тяжелую нефть. Марко Рубио прямо заявил, что американская цель – чтобы Венесуэла перестала экспортировать нефть в недружественные США страны. Казалось бы, какая разница?
Андрей Лазуткин:
Китай может купить нефть в других местах. Но в Венесуэле китайцы покупали ее за юани, а не за доллары. Такая практика все время ослабляла доллар. Это был двойной удар по США. Такая же нефтяная схема в юанях работает у Китая с Ираном, Индией, Россией и Саудитами.
То есть цель Трампа не установить демократию, а вернуть нефтяной сектор к расчетам в нефтедолларах. А в идеале сделать так, чтобы Китай покупал за доллары сырье только у штатов и их союзников. И Трампу нет никакой необходимости брать территорию Венесуэлы под контроль. Ему достаточно отрезать Китай от дешевой нефти, а правительству Венесуэлы выставили ультиматум – перестать работать с КНР. Инвестировать в инфляционный сектор станет просто некому, и американцы считают, что им его и так отдадут за копейки, приползут на коленях без военного захвата.
Кроме того, у венесуэльских нефтяников есть проблема общая со странами СНГ. Это кадры. Даже у наших союзников, например, Казахстана, не хватает своих специалистов. Как правило, по нефтяным специальностям готовят либо в западных вузах, либо присылают оттуда специалистов. И это в мирной стране, а Венесуэлу поставили на грань войны, поэтому иностранные кадры будут оттуда только уезжать. Чтобы туда вернулись западные компании, нужны гарантии США, что их не тронут. Получается замкнутый круг, и в нем нефтедобыча все время деградирует.
Подробности в видео.