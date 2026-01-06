Почему от событий в Венесуэле страдает Китай и что за нефтяной ящик Пандоры открыл Трамп? Ответил политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

У Венесуэлы запасов нефти больше, чем у Саудовской Аравии. Вот только как ее добывать в условиях нестабильности? Что за нефтяной ящик Пандоры открыл Трамп, расскажем в «Занимательной политологии». За 30 лет добыча нефти в Венесуэле упала в 8 раз. Все это время страна находилась под санкциями штатов, и если в первые годы Чавеса страна добывала до 4 миллионов баррелей в сутки, при Мадуро было уже 2 миллиона, а после попытки госпереворота Гуайду добыча упала до 1. Сегодня добывается лишь полмиллиона, да и те нельзя вывести из-за блокады.

Трамп при этом заявил, что уже захватил венесуэльскую нефть. Но скорее, это ситуация собака на сене. Сам не гам и другому не дам. Чтобы Венесуэла была изолирована от мирового рынка. Потому что больше всего от событий в Венесуэле страдает Китай. В последние годы это был главный инвестор в венесуэльской нефтедобычи. И только у Китая, кроме США, есть НПЗ, чтобы перерабатывать венесуэльскую тяжелую нефть. Марко Рубио прямо заявил, что американская цель – чтобы Венесуэла перестала экспортировать нефть в недружественные США страны. Казалось бы, какая разница?