Пашинян объявил о приостановке участия Армении в ОДКБ

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, в своем интервью France24 заявил о приостановлении участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, был факт неисполнения обязательств по договору перед Арменией, в частности, в 2021-2022 годах. Ранее Ереван уже обвинил ОДКБ и Москву в несоблюдении своих обязательств. Также Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков подтвердил стремление Москвы продолжить диалог с Арменией, в том числе и по вопросам ОДКБ.