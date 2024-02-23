Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными

Американский лидер Джо Байден провел встречу с Юлией и Дарьей Навальными. Об это пишет РИА Новости.

Уточняется, что беседа состоялась в Сан-Франциско. Помимо этого, было заявлено, что американская администрация анонсирует новые существенные санкции против Российской Федерации за смерть Алексея Навального.

Ранее официальный пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что высказывания Запада по поводу смерти Навального являются опровергающими и недопустимыми, так как до сих пор нет окончательных сведений и заявлений от медиков и судмедэкспертов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также полагает, что мгновенная реакция лидеров НАТО с заключениями о смерти Навального является саморазоблачением.