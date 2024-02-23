Прямой эфир

Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными

23 февраля 2024 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский лидер Джо Байден провел встречу с Юлией и Дарьей Навальными. Об это пишет РИА Новости.

Уточняется, что беседа состоялась в Сан-Франциско. Помимо этого, было заявлено, что американская администрация анонсирует новые существенные санкции против Российской Федерации за смерть Алексея Навального.

Ранее официальный пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что высказывания Запада по поводу смерти Навального являются опровергающими и недопустимыми, так как до сих пор нет окончательных сведений и заявлений от медиков и судмедэкспертов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также полагает, что мгновенная реакция лидеров НАТО с заключениями о смерти Навального является саморазоблачением.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Украина потеряла редкую бронемашину M1150 Assault Breacher в боях за Авдеевку
23 февраля 2024 09:21

Украина потеряла редкую бронемашину M1150 Assault Breacher в боях за Авдеевку

Пашинян объявил о приостановке участия Армении в ОДКБ
23 февраля 2024 09:02

Пашинян объявил о приостановке участия Армении в ОДКБ

Мощный лесной пожар вышел из-под контроля в Австралии – людей эвакуируют
23 февраля 2024 08:34

Мощный лесной пожар вышел из-под контроля в Австралии – людей эвакуируют