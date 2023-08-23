80 лет победы в Курской битве отмечают 23 августа. Памятные мероприятия проходят в России

Память, которая остается в сердцах. Бессмертный подвиг героев Курской битвы чтут сегодня, 23 августа, во многих постсоветских странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошло ровно 80 лет со дня победоносного завершения крупнейшего в истории Великой Отечественной сражения. Именно после Курска был достигнут коренной перелом в ходе войны, когда стало ясно: армии Вермахта не победить русского солдата.

Основные торжества в честь этого события проходят в Курсе. Участие в них принимают делегации из разных российских регионов, а также ряда государств. Приглашение получила и белорусская сторона. Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к мемориалу «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» рядом с Никитским кладбищем.